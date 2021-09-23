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Öğrencisine tacizle suçlanan Prof. Dr. Celal Şengör’den flaş karar

Öğrencisine tacizle suçlanan Prof. Dr. Celal Şengör’den flaş karar

Bir öğrencisine yönelik tacizi anlatan ve büyük tepki çeken, ardından da yaptığı açıklamayla bunun taciz olmadığını savunan Prof. Dr. Celal Şengör Türkiye'yi terk ediyor.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Prof. Dr. Celal Şengör'ün ülkeyi terk etme kararı aldığını duyurdu ve "Normal şartlarda Celal Şengör gibi birinin, Batı üniversitelerinde barınması, tutunması mümkün değildir" dedi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ‘CELAL ŞENGÖR’ÜN BATI’DA BARINMASI İMKÂNSIZDIR’ başlıklı bölüm şöyle:

“Celal Şengör’le ilgili iki bilgi dolaşıyor ortalıkta:

BİR: Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atmasını normal görüyormuş, buradan taciz sonucu çıkmazmış.

İKİ: Türkiye’de artık durmayacakmış. Bilimsel çalışmalarını yurtdışında yapmaya karar vermiş.

Size bir şey söyleyeyim mi: Normal şartlarda Celal Şengör gibi birinin, Batı üniversitelerinde barınması, tutunması mümkün değildir.

Çünkü Batı’da...

Öğrencisinin eteğini kaldırıp şaplak atan ve bunu normal bir davranış olarak gören bir üniversite hocasını, anasından doğduğuna öyle bir pişman ederler ki...

Kendisini ‘Yandım Allah’ diyerek Kapıkule’de bulmak zorunda kalır.”

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