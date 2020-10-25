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Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki mi satılıyor! İçki içen 4 kızı görünce şaşırmıştı

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, "Sokakta içki için 4 kızı görünce şaşırdım. Onlar da biralarını sakladılar" dedi ortalık karıştı. Dün, Nihat Hatipoğlu'nun İstanbul Sultanahmet'teki lüks otelinde müşterilere içki satıldığı iddiası ortaya atıldı. Nihat Hatipoğlu otelinde içki satıldığı iddiası için ne dedi?

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Nihat Hatipoğlu'nun sokakta içki içen kızlarla ilgili yazısı tartışılmaya devam ediyor. Dün de Kızların sokakta içki içmesine şaşırdığını yazan Nihat Hatipoğlu'nun Sultanahmet'teki lüks otelinde müşterilere içki servisi yapıldığı iddia edildi. Nihat Hatipoğlu o iddiaya çok sert çıktı: "Önüme katrilyonlar konsa da böyle bir şeye tevessül etmem."

Ahmet Hakan, “Bira içenleri yadırgayan Nihat Hatipoğlu’nun Sultanahmet’teki otelinde her türlü içki servisi yapılıyor” iddiasını Nihat Hatipoğlu'na sordu. Nihat Hatipoğlu, o iddiayı yalanlayıp şunları söyledi:

Sosyal medyada servis edilen fotoğraflar...

- Asla! Böyle bir şey söz konusu değil. Önüme katrilyonlar konsa böyle bir şeye tenezzül etmem. Hiçbir dönemde içki, bira vs. o binaya girmemiştir, dışarıdan getirilip içilmesine müsaade edilmemiştir. Sosyal medyada servis edilen bar fotoğrafları, baştan sona sahtedir. Bu bir yalandır.

Böyle ahlaksızca bir iftiraya neden başvuruyorlar?

- Benim bira ile ilgili sözlerime karşılık mahiyetinde servis edilen sahte ve insafsızca bir yalan haberdir. Göz göre göre böyle bir yalan nasıl ortaya atılır hakikaten anlayamıyorum. Sözümü, bakışımı, fetvamı, görüşümü eleştir istediğin kadar. Anlarım. Ama böyle ahlaksızca bir iftiraya neden başvuruyorlar?

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