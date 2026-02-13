BIST 14.171
DOLAR 43,74
EURO 51,86
ALTIN 6.995,31
POLİTİKA

Mustafa Çiftçi'nin hafız olması neden gündem oldu? İnanç mı sorun, bakan mı?

İçişleri Bakanı olan Mustafa Çiftçi’nin dini kimliği üzerinden başlayan tartışmalara Hadi Özışık’tan dikkat çeken değerlendirme geldi. Özışık, bir kamu görevlisinin inançları nedeniyle hedef alınmasının ideolojik bir yaklaşım olduğunu belirterek Cumhuriyet’in tüm vatandaşları kapsaması gerektiğini söyledi. “Eleştiri yapılacaksa icraatlara bakılmalı” diyen Özışık, tartışmanın siyaset ve özgürlükler açısından yeni bir polemik başlattığını ifade etti.

Gazeteci Hadi Özışık, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi üzerinden yürütülen tartışmalara sert tepki gösterdi. Çiftçi’nin hafız olması, Kur’an okuması, bir vatandaşı Umre’ye göndermesi ve tarihi isimlere yönelik yaklaşımı nedeniyle “Cumhuriyet düşmanı” olarak nitelendirilmesini eleştiren Özışık, “Cumhuriyet bir yaşam tarzı dayatması değildir, halkın değerleriyle birlikte ayakta kalır” dedi.

Bazı siyasal çevrelerin Cumhuriyet’i inanç karşıtlığı üzerinden tanımlamaya çalıştığını savunan Özışık, “Dindar bir bürokrat neden makbul olmasın? Eleştiri yapılacaksa dini kimlik üzerinden değil, görev ve icraatlar üzerinden yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Özışık konuşmasında, Osmanlı padişahı Abdülhamid II hakkında farklı bir tarih okumasının suç sayılamayacağını, mezar ziyareti gibi bireysel tercihlerden “rejim karşıtlığı” üretmenin ideolojik bir refleks olduğunu söyledi. Bayrak rozeti tartışmalarına da değinen Özışık, “Cumhuriyet rozetle değil, devlete sadakat ve hukuka bağlılıkla ölçülür” diye konuştu.

Türkiye’nin artık farklı kimliklerin devlet yönetiminde yer aldığı yeni bir döneme girdiğini belirten Özışık, “Gerçek Cumhuriyetçilik özgürlüktür. İnanç özgürlüğü de bunun ayrılmaz parçasıdır” sözleriyle tartışmaya noktayı koydu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hukuk öğrencisi Ceyda Saçar : Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu annemle yasak ilişki...
Hukuk öğrencisi Ceyda Saçar : Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu annemle yasak ilişki...
Akın Gürlek, 'Ali Mahir Başarır ile tokalaştınız mı?' sorusunu böyle yanıtladı
Akın Gürlek, 'Ali Mahir Başarır ile tokalaştınız mı?' sorusunu böyle yanıtladı
Türkiye - Sırbistan arasında 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi
Türkiye - Sırbistan arasında 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi
Beşiktaş'tan imza şov! 7 isim için tören düzenlendi
Beşiktaş'tan imza şov! 7 isim için tören düzenlendi
Miçotakis burnunu sildi, mendili dosyaya koydu! Yunanlar başbakanı sosyal medyada topa tuttu
Miçotakis burnunu sildi, mendili dosyaya koydu! Yunanlar başbakanı sosyal medyada topa tuttu
Antalya'da kuryeden sipariş teslim ettiği kadının kıyafetine tepki: "Her yerini görmek zorunda mıyım?"
Antalya'da kuryeden sipariş teslim ettiği kadının kıyafetine tepki: "Her yerini görmek zorunda mıyım?"
Karın duvarı fıtıklarında robotik cerrahi büyük avantaj sağlıyor
Karın duvarı fıtıklarında robotik cerrahi büyük avantaj sağlıyor
Meclis’te Akın Gürlek gerilimi! Özgür Özel ve Mahmut Tanal tepkisi gündem oldu!
Meclis’te Akın Gürlek gerilimi! Özgür Özel ve Mahmut Tanal tepkisi gündem oldu!
Mustafa Çiftçi, görevi devralırken o ayeti okudu
Mustafa Çiftçi, görevi devralırken o ayeti okudu
Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek'le tokalaştı mı? Önce yalanladı, sonra çark etti
Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek'le tokalaştı mı? Önce yalanladı, sonra çark etti
Rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı! 2 doktor tutuklandı
Rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı! 2 doktor tutuklandı
CHP'li Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu
CHP'li Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu