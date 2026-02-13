Mustafa Çiftçi'nin hafız olması neden gündem oldu? İnanç mı sorun, bakan mı?

İçişleri Bakanı olan Mustafa Çiftçi’nin dini kimliği üzerinden başlayan tartışmalara Hadi Özışık’tan dikkat çeken değerlendirme geldi. Özışık, bir kamu görevlisinin inançları nedeniyle hedef alınmasının ideolojik bir yaklaşım olduğunu belirterek Cumhuriyet’in tüm vatandaşları kapsaması gerektiğini söyledi. “Eleştiri yapılacaksa icraatlara bakılmalı” diyen Özışık, tartışmanın siyaset ve özgürlükler açısından yeni bir polemik başlattığını ifade etti.

Gazeteci Hadi Özışık, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi üzerinden yürütülen tartışmalara sert tepki gösterdi. Çiftçi’nin hafız olması, Kur’an okuması, bir vatandaşı Umre’ye göndermesi ve tarihi isimlere yönelik yaklaşımı nedeniyle “Cumhuriyet düşmanı” olarak nitelendirilmesini eleştiren Özışık, “Cumhuriyet bir yaşam tarzı dayatması değildir, halkın değerleriyle birlikte ayakta kalır” dedi.

Bazı siyasal çevrelerin Cumhuriyet’i inanç karşıtlığı üzerinden tanımlamaya çalıştığını savunan Özışık, “Dindar bir bürokrat neden makbul olmasın? Eleştiri yapılacaksa dini kimlik üzerinden değil, görev ve icraatlar üzerinden yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Özışık konuşmasında, Osmanlı padişahı Abdülhamid II hakkında farklı bir tarih okumasının suç sayılamayacağını, mezar ziyareti gibi bireysel tercihlerden “rejim karşıtlığı” üretmenin ideolojik bir refleks olduğunu söyledi. Bayrak rozeti tartışmalarına da değinen Özışık, “Cumhuriyet rozetle değil, devlete sadakat ve hukuka bağlılıkla ölçülür” diye konuştu.

Türkiye’nin artık farklı kimliklerin devlet yönetiminde yer aldığı yeni bir döneme girdiğini belirten Özışık, “Gerçek Cumhuriyetçilik özgürlüktür. İnanç özgürlüğü de bunun ayrılmaz parçasıdır” sözleriyle tartışmaya noktayı koydu.