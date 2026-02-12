Akın Gürlek, 'Ali Mahir Başarır ile tokalaştınız mı?' sorusunu böyle yanıtladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, tv100’de katıldığı programda TBMM’de yaşanan kavga ve Ali Mahir Başarır ile tokalaşıp tokalaşmadığına ilişkin soruya yanıt vermekten kaçındı.

İstanbul’da yürüttüğü yasa dışı bahis, yolsuzluk ve organize suç operasyonlarıyla dikkat çeken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Adalet Bakanı olarak atandı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK’TEN ÖZEL AÇIKLAMA

Bakan Gürlek, tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan gazeteci Murat Kelkitlioğlu’na önemli açıklamalarda bulundu.

“SORUŞTURMALARDA BİR AKSAMA YAŞANMAYACAK”

İstanbul’daki soruşturmaların bundan sonraki süreci için Bakan Gürlek, “Uyuşturucu ve kara para soruşturmalarında var olan süreçler aynen işleyecek. Soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam ediyor. Soruşturmalarda herhangi bir aksama yaşanmayacak” ifadelerine yer verdi.

MECLİSTEKİ KAVGAYA DAİR NE DEDİ?

Kelkitlioğlu’nun ‘TBMM’de dün yaşananlarla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Ali Mahir Başarır sizinle tokalaştı mı?’ sorusu üzerine konuşan Bakan Gürlek, “Bu konulara cevap vermek istemiyorum” dedi.