Meclis’te Akın Gürlek gerilimi! Özgür Özel ve Mahmut Tanal tepkisi gündem oldu!

TBMM’de Akın Gürlek’in yemin töreni sırasında yaşanan gerginlik siyasetin gündemine oturdu. CHP’nin protestosu ve Mahmut Tanal’ın adıyla anılan arbede iddiaları tartışma yaratırken, gazeteci Hadi Özışık yaşananlara sert tepki gösterdi. Özışık, Meclis’te yumruklaşma görüntülerinin kabul edilemez olduğunu belirterek eleştirilerin demokratik sınırlar içinde yapılması gerektiğini vurguladı. Özgür Özel’in daha önceki açıklamaları da tartışmayı büyüttü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Akın Gürlek’in yemin töreni sırasında yaşanan gerginlik siyasetin ana gündem maddelerinden biri oldu. CHP sıralarından yükselen protestolar ve yaşandığı öne sürülen arbede iddiaları dikkat çekerken, gazeteci Hadi Özışık da konuya sert sözlerle tepki gösterdi.

Yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan Hadi Özışık, Meclis çatısı altında bu tür gerilimlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, dağ başı değil. Eleştiri yapılır ama yumruk sallamak siyasete yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Özışık, Cumhurbaşkanı’nın takdiriyle bakanlığa getirilen Akın Gürlek üzerinden yürütülen tartışmaların protesto sınırını aştığını savunarak, “Yemin etsin, ardından eleştirinizi yapın. Ancak bu kabadayılık görüntüleri milletin vicdanında karşılık bulur” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in daha önce Gürlek hakkında kullandığı sert sözleri de hatırlatan Özışık, atamanın ardından tartışmaların yeniden alevlendiğini ifade etti. Meclis’te yaşanan gerginliğin siyasetteki kutuplaşmayı artırabileceği yorumları yapılırken, olayın yankılarının sürmesi bekleniyor.

