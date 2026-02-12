Mustafa Çiftçi, görevi devralırken o ayeti okudu

İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, görevi Ali Yerlikaya’dan devraldı. Yerlikaya döneminde güvenlik alanında önemli mesafeler kat edildiğini belirten Çiftçi, Kur’an-ı Kerim’den Âl-i İmrân suresinin 26. ayetinin mealini okudu.

Mustafa Çiftçi, Yerlikaya'nın zamanında güzel hizmetleri olduğunu ifade ederek, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda, bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılık suçlarında, kaçakçılık ve organize suçlarda, düzensiz göçmenlerle ilgili suçlarda büyük mesafeler katettiklerini söyledi.

Çiftçi, selefi Ali Yerlikaya’dan bakanlık görevini devralırken Kur’an-ı Kerim’den Âl-i İmrân suresinin 26. ayetinin mealini okudu:

“Ey mülkün sahibi, Sen mülkü dilediğine verirsin, Dilediğinden çekip alırsın, Dilediğini aziz edersin, Dilediğini zelil edersin, Gerçek iyilik senin elindedir, Senin her şeye gücün yeter.”