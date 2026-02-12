BIST 13.886
DOLAR 43,65
EURO 51,99
ALTIN 7.108,62
YEREL

Antalya'da kuryeden sipariş teslim ettiği kadının kıyafetine tepki: "Her yerini görmek zorunda mıyım?"

Antalya'da bir kuryenin sipariş teslim ettiği kadının kıyafetine tepki gösterdiği anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Antalya'da bir kurye, sipariş teslimi sırasında kapıyı açan kadını görüntüleyip sosyal medya hesabında yayımladı. Kurye, paylaştığı videoya "Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış. İnsanların kapıyı böyle açması normal mi sizce?" notunu düştü.

Videoda "Ben senin her yerini görmek zorunda mıyım" diyen kuryeyi bazı sosyal medya kullanıcıları haklı buldu bazıları da kuryeye tepki gösterdi.

Kuryeye gelen tepkilerden bazıları şöyle oldu:

"Bilader sen niye evimizi, eşimizi kameraya kaydediyorsun?", "Bu kuryenin derhal işine son verilmeli", "Kadının yerinde olsam dava açar donuna kadar alırdım bunun"

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Karın duvarı fıtıklarında robotik cerrahi büyük avantaj sağlıyor
Karın duvarı fıtıklarında robotik cerrahi büyük avantaj sağlıyor
Meclis’te Akın Gürlek gerilimi! Özgür Özel ve Mahmut Tanal tepkisi gündem oldu!
Meclis’te Akın Gürlek gerilimi! Özgür Özel ve Mahmut Tanal tepkisi gündem oldu!
Mustafa Çiftçi, görevi devralırken o ayeti okudu
Mustafa Çiftçi, görevi devralırken o ayeti okudu
Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek'le tokalaştı mı? Önce yalanladı, sonra çark etti
Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek'le tokalaştı mı? Önce yalanladı, sonra çark etti
Rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı! 2 doktor tutuklandı
Rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı! 2 doktor tutuklandı
CHP'li Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu
CHP'li Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu
Ali Babacan’dan CHP’ye tepki: Pişkin pişkin rozet takarken rahatlar
Ali Babacan’dan CHP’ye tepki: Pişkin pişkin rozet takarken rahatlar
Meclis'te kıyamet koptu! Gürlek ve Çiftçi'nin yemin töreninde yumruklu kavga çıktı
Meclis'te kıyamet koptu! Gürlek ve Çiftçi'nin yemin töreninde yumruklu kavga çıktı
Akın Gürlek görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı! Adalet Bakanlığı'ndaki törende koltuk krizi yaşandı
Akın Gürlek görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı! Adalet Bakanlığı'ndaki törende koltuk krizi yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kalp ameliyatı sonrası ruh haliniz ve kişiliğiniz değişebilir
Kalp ameliyatı sonrası ruh haliniz ve kişiliğiniz değişebilir
Siyaseti sallayan sözler! Bülent Arınç’tan Özgür Özel’e Kılıçdaroğlu mesajı!
Siyaseti sallayan sözler! Bülent Arınç’tan Özgür Özel’e Kılıçdaroğlu mesajı!