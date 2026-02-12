Antalya'da kuryeden sipariş teslim ettiği kadının kıyafetine tepki: "Her yerini görmek zorunda mıyım?"

Antalya'da bir kuryenin sipariş teslim ettiği kadının kıyafetine tepki gösterdiği anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Antalya'da bir kurye, sipariş teslimi sırasında kapıyı açan kadını görüntüleyip sosyal medya hesabında yayımladı. Kurye, paylaştığı videoya "Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış. İnsanların kapıyı böyle açması normal mi sizce?" notunu düştü.

Videoda "Ben senin her yerini görmek zorunda mıyım" diyen kuryeyi bazı sosyal medya kullanıcıları haklı buldu bazıları da kuryeye tepki gösterdi.

Kuryeye gelen tepkilerden bazıları şöyle oldu:

"Bilader sen niye evimizi, eşimizi kameraya kaydediyorsun?", "Bu kuryenin derhal işine son verilmeli", "Kadının yerinde olsam dava açar donuna kadar alırdım bunun"