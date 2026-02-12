BIST 14.180
DOLAR 43,65
EURO 52,00
ALTIN 7.115,56
GÜNCEL

Miçotakis burnunu sildi, mendili dosyaya koydu! Yunanlar başbakanı sosyal medyada topa tuttu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısı sırasında kullandığı mendili önündeki dosyanın içine koydu. Yunan Başbakan bu hareketi nedeniyle sosyal medyadaki Yunan kullanıcılardan çok ağır eleştiriler aldı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i Saray'da resmi törenle karşıladı. İki liderin baş başa görüşmesinin ardından Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi ve çeşitli anlaşmalar imzalandı. Program, ortak basın toplantısıyla sona erdi.

Basın toplantısı sırasında Miçotakis’in burnunu sildikten sonra mendili koyacak yer bulamayarak önündeki dosyanın içine sıkıştırdığı anlar kameralara yansıdı. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı, Yunan kullanıcılar Başbakan Miçotakis'i topa tuttu. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

- Bu adamın ciddi bir problemi olmalı.

- Gerçekten bu adamın sorunu ne?

- Ne yazık, arkadaşlar, ne yazık! Engelli insanlara şefkat göstermemiz gerektiğini söyledik ama onları başbakan yapmamız gerektiğini değil!

- Size bir kişinin alçak ve sorunlu bir kişi olduğunu söylediğimizde, ona %41 verdiniz... Burnunu silmeyi bilmiyor ve beceremiyor Ülkeyi yönetmesi için ona güvendiniz, dünyayı güldürdüğü için de iyi biri, gerçekten iyi...

- Eğer o aptalı kendi haline bırakırlarsa, akılalmaz şeyler yapar.

- Yine de mendilleri toparlamayı başardı. Takdire şayan.

-  Adam için kahkaha, ülke için gözyaşı.

- Doğuştan aptal!

- Heykeller utanıyor, ruhlar utanıyor, ölüler ve yaşayanlar utanıyor; 5 bin yıllık Helenizm, Yunanistan'ı kasıp kavuran bu iğrençlikten dolayı utanç verici.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da kuryeden sipariş teslim ettiği kadının kıyafetine tepki: "Her yerini görmek zorunda mıyım?"
Antalya'da kuryeden sipariş teslim ettiği kadının kıyafetine tepki: "Her yerini görmek zorunda mıyım?"
Karın duvarı fıtıklarında robotik cerrahi büyük avantaj sağlıyor
Karın duvarı fıtıklarında robotik cerrahi büyük avantaj sağlıyor
Meclis’te Akın Gürlek gerilimi! Özgür Özel ve Mahmut Tanal tepkisi gündem oldu!
Meclis’te Akın Gürlek gerilimi! Özgür Özel ve Mahmut Tanal tepkisi gündem oldu!
Mustafa Çiftçi, görevi devralırken o ayeti okudu
Mustafa Çiftçi, görevi devralırken o ayeti okudu
Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek'le tokalaştı mı? Önce yalanladı, sonra çark etti
Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek'le tokalaştı mı? Önce yalanladı, sonra çark etti
Rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı! 2 doktor tutuklandı
Rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı! 2 doktor tutuklandı
CHP'li Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu
CHP'li Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu
Ali Babacan’dan CHP’ye tepki: Pişkin pişkin rozet takarken rahatlar
Ali Babacan’dan CHP’ye tepki: Pişkin pişkin rozet takarken rahatlar
Meclis'te kıyamet koptu! Gürlek ve Çiftçi'nin yemin töreninde yumruklu kavga çıktı
Meclis'te kıyamet koptu! Gürlek ve Çiftçi'nin yemin töreninde yumruklu kavga çıktı
Akın Gürlek görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı! Adalet Bakanlığı'ndaki törende koltuk krizi yaşandı
Akın Gürlek görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı! Adalet Bakanlığı'ndaki törende koltuk krizi yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kalp ameliyatı sonrası ruh haliniz ve kişiliğiniz değişebilir
Kalp ameliyatı sonrası ruh haliniz ve kişiliğiniz değişebilir