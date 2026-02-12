Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek'le tokalaştı mı? Önce yalanladı, sonra çark etti

TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni sırasında CHP milletvekillerinin kürsüye yönelmesiyle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olayın ardından TBMM İdari Amiri Hasan Turan, CHP’li Murat Emir ve Ali Mahir Başarır’ın iki bakanı tebrik ettiğini öne sürerken, Başarır önce iddiayı yalanladı, daha sonra bir programda yaptığı açıklamada toplantı odasında herkesle birlikte bakanlarla da el sıkıştıklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni sırasında tansiyon yükselmiş, CHP milletvekillerinin kürsüye yönelmesiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşmüştü.

Sonrasında CHP’li vekiller, iki bakanın yeminini engellemek amacıyla kürsü etrafında toplamış, bunun üzerine AK Parti milletvekilleri kürsüyü korumaya almıştı.

"EL SIKIŞIP TEBRİK ETTİLER"

Yaşanan bu arbede sonrası TBMM İdari Amiri Hasan Turan, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Ali Mahir Başarır’ın Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin elini sıkarak tebrik ettiğini söyledi. Turan, “Meclis’in arka tarafında başka, kameralar önünde başkalaşan bir yapı." dedi.

ALİ MAHİR BAŞARIR ÖNCE YALANLADI

Bu iddia üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Turan'ın iddialarını reddederek, "İddia yalan, kürsü arkasında oturduğumuz yere geldi, hiç bir temasımız olmadı" şeklinde açıklama yaptı.

SONRASINDA ÇARK ETTİ

Bu gelişme sonrası CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan Başarır, "Toplantı yaptığımız odaya davet edildiğimizde bakanlar dahil herkes oradaydı. Tüm grup başkan vekilleri el sıkışırken bakan da (Akın Gürlek) ayağa kalktı, Meclis çalışanları da dahil herkesle el sıkıştık ve 'sizin için zor bir gün olacak' dedim ve diğer odaya geçtik" ifadelerini kullandı.