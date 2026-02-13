BIST 14.171
DOLAR 43,74
EURO 51,86
ALTIN 6.995,31
GÜNCEL

Hukuk öğrencisi Ceyda Saçar : Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu annemle yasak ilişki...

ADAPAZARI Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve özel kalem müdürü hakkında yasak ilişki iddiası gündeme oturdu. İddiayı ortaya döken ise özel kalem müdürünün hukuk öğrencisi kızı Ceyda Saçar oldu. Ceyda Saçar Sakarya'daki bir toplantıda herkesin önünde 'annem başkanla yasak ilişki yaşıyor' deyip tehdit edildiğini duyurdu.

Kamu Başdenetçisi ve eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın Sakarya’da vatandaşlarla yaptığı toplantıda konuşan E.S'nin kızı, 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, annesinin telefonunda belediye başkanıyla yasak ilişkisini belgeleyen yazışmaları gördüğünü öne sürdü.

Ceyda Saçar, kamu gücünün aile üzerinde baskı oluşturduğunu iddia ederek, “Önce para teklif ettiler, kabul etmeyince tehdit edildim ve şantajla suçlandım” dedi.

