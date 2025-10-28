Muş'ta Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlandı

Muş Valiliği öncülüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Muş Valiliği önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle İstasyon Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Marşlar eşliğinde yürüyen kurum amirleri, askerler, sporcular, öğrenciler ve kent sakinleri Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünün coşkusunu yaşadı.

Yürüyüşe katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun aziz arkadaşlarının emaneti olan Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümünü kutladıklarını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Ulu Önder 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarına, 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.' demişti. O günün üzerinden tam 102 yıl geçti. Biz de inşallah ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyet'e Muş olarak 7'den 70'e her birimizin ne kadar güçlü bir şekilde sahip çıktığını göstermek için Kent Meydanı'nı dolduracağız. Bayramımızı coşkuyla kutlayacağız. Ecdadımızın emanetini gelecek kuşaklara aktarmak için bu tür etkinlikler çok önemli. Sizlerin bu tür etkinliklere katılmanızın çok büyük önemi var. Hem birlikte güzel bir yürüyüş yaptık hem de bayrağımızı, birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz için coşkuyla salladık. Muş'tan hem ülkemize hem dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verdik. İnşallah yarın da kaldığımız yerden bu coşkuyu yansıtmaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

Yürüyüşe, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, vali yardımcıları, kurum amirleri de katıldı.

Malazgirt ilçesinde de Kaymakamlık ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizasyonunda Yılankıran Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Türk bayraklarıyla ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümü coşkusunu yaşadı.

Malazgirt Kaymakam Göksu Bayram, ilçede Cumhuriyet'in 102. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Bugün bir kez daha birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet'e sahip çıktıklarını belirten Bayram, şöyle konuştu:

"Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize Cumhuriyet'i armağan eden, bin yıldır bu toprakları ve coğrafyayı vatan olarak emanet eden bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyor, emanetleri karşısında saygıyla eğiliyorum."

Yürüyüşe, Konakkuran Belediye Başkanı Remzi Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erol Sakman, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın, CHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Güvenir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.