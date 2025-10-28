BIST 10.871
Trump’tan Japonya’da uçak gemisinde ilginç dans gösterisi

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Japonya’ya yaptığı ziyarette USS George Washington gemisinde denizcilere hitap ettikten sonra kendine özgü dansını yaptı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin de eşlik ettiği programda Trump, donanmanın gücünün askerlerden geldiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Asya'daki kapsamlı turunun bir parçası olarak Japonya ziyareti sırasında USS George Washington gemisinde denizciler ve donanma personeline hitap ettikten sonra kendine özgü dansını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Asya'daki kapsamlı turunun bir parçası olarak Salı günü Japonya ziyareti sırasında USS George Washington gemisinde denizciler ve donanma personeline hitap ettikten sonra dans etti.

Trump, uçak gemisindeki Amerikan birliklerine konuşma yaptıktan sonra, kendine özgü dansını yaptı. Japonya'nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi, Yokosuka Deniz Üssü'de Trump'a eşlik etti.

Trump, hem ABD'yi hem de Japonya'yı temsil eden kalabalığa, donanmanın gücünün makinelerden değil askerlerden geldiğini vurguladı ve "Bu güç sizden, inanılmaz insanlardan, çok fazla yakışıklı insandan geliyor" diye ekledi.

