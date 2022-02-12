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MEDYA

Müjdat Gezen, Uğur Dündar’ın bal mumu heykeli ile ekrana çıktı

Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası programının yayın yasağı nedeniyle Müjdat Gezen, aynı saatlerde çıktığı programda Uğur Dündar'ın bal mumu heykeli ile konuştu.

5 haftalık yayın yasağı nedeniyle 4 Şubat 2022’de yayınlarına ara verilen Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası programının yayınlandığı saatlerde Müjdat Gezen'den ilginç bir protesto geldi.

Uğur Dündar’ın balmumu heykeli ile Demokrasi Arenası adıyla program yapan Müjdat Gezen, 10 dakika süren soruları ve anlatılarıyla bal mumu heykele karşı konuştu:

"Bugünkü konuğum, Uğur Dündar. Bu gece ona sayın ya da beyefendi diye hitap etmeyeceğim, Çünkü yarım asrı aşkın dostluğumuz var.  İlk defa ayak ayak üstüne attığını gördüm, Sen, seyircinin karşısında bugüne kadar hiç ayak ayak üstüne atmadın. Ayağını indirmek için dört kişi çalıştı. Başaramadı. Yılmaz Büyükerşen’e danışacaktım, nasıl yapabiliriz diye. İmkanı yok, onun anatomik, böyle dedi."

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