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Üsküdar’da akıl almaz olay! 5 günde 3 kez aynı sokağın elektrik kablolarını çaldılar

İSTANBUL Üsküdar’da akıllara zarar bir hırsızlık zinciri yaşanıyor. Hırsızlar Ünalan Mahallesi’nde aynı sokakta yer altından geçen kablolara 5 gün içinde üçüncü kez çalarak tüm sokağı elektriksiz bıraktı. İşte daha önce hiç duyulmamış ilginç hırsızlık olayının ayrıntıları…

İstanbul’un Üsküdar İlçesi Ünalan Mahallesi’nde “bu kadarı da olmaz” dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar, bir sokağın enerjisini sağlayan ve yer altından geçen ana elektrik kablolarını 5 günde üçüncü kez çalınca mahalleli isyan etti.  İlginç hırsızlık olayının ilki geçtiğimiz Salı günü gece saat 04:00 sularında yaşandı.

Hırsızlar gece yarısı, sokaktaki tüm ev ve işyerlerine elektrik veren ve yer altından geçen kabloları keserek çaldı. Sabah uyanan ve elektriklerinin olmadığını gören sokak sakinleri, TEDAŞ ve AYEDAŞ’ı arayınca duydukları karşısında şok oldu. Hırsızlar yeraltından geçen elektrik dağıtım kablolarını çalmıştı. Fırtına ve soğuk günde ekipler akşam saatlerine kadar kabloları yeniden döşeyip mahalleye elektrik verdi. 

Bir gün sonra aynı kabloyu aynı saatte çaldılar
Aynı sokakta Cuma sabahı uyanan mahalle sakinleri yine elektriklerin kesik olduğunu görünce ilgili kurumları aradı. Bölgeye gelen arıza ekipleri, Salı günü döşedikleri elektrik kablolarının tekrar çalındığını görünce şaşkına döndü. Mahalleli isyan ederken, akşam saatlerine kadar kablolar yeniden döşendi. Bu sırada ani elektrik kesintileri nedeniyle bir çok sakinin evlerindeki elektronik eşyaların arıza yaptığı ortaya çıktı.

Bu sabah aynı kablolar aynı yerden üçüncü kez çalındı
Cumartesi sabahı (bu sabah) uyanan sokak sakinleri yine elektriklerinin olmadığını görünce TEDAŞ ve AYEDAŞ’ı aradı. Aldıkları cevapla herkes büyük bir şok daha yaşandı. Dün döşenen kablolar üstünden 24 saat geçmeden gece yarısı yine saat 04:00’te çalınmıştı. Polis bölgede elektrik kablolarıyla bir kişiyi yakaladı ancak kabloları çalanın o mu olduğu henüz belli olmadı. TEDAŞ ve AYEDAŞ ekiplerinin ele geçirilen kabloları incelemesinin ardından olay aydınlatılacak.

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