Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs sonrası halkın karşısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlatması sonrası ilk kez cuma namazı sonrası basın mensuplarına konuştu. 5 Şubat Cumartesi günü koronavirüse yakalandığını açıklayan Erdoğan koronavirüsü atlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs geçirdikten sonra ilk kez halkın karşısına çıktı. İstanbul'daki Çamlıca Camii'nde cuma namazını kılan Erdoğan çıkışta basın mensuplarına hitap etti:

-İki sinovac üç de biontech oldum. Aşıların tesiriyle hamdolsun rahat bir şekilde atlattım. Yani 4-5 gün içinde negatife döndük. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu süreci çok rahat atlattım.

Emine Erdoğan'ın durumu

- O benden bir gün sonra yakalandı. Henüz eşim atlatmadı, tedbirler devam ediyor. Pazartesiye kadar iyileşmesi lazım, BAE'ye birlikte gitmemiz gerekiyor. Eşim beni yalnız bırakmaz.

Elektrik zammına muhalefetin tepkileri

-Muhalefetin elektrik ve doğal gaz konusundaki spekületif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygara kopardığı bir durum söz konusu değil. Batıda elektrik fiyatları doğal gaz fiyatları nerelerde. Biz vatandaşımızı rahatlatmak için elimizden geleni yaptık, her türlü indirimi uyguladık uygulamaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz.