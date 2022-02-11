Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gençle mutlaka tanışmalı! Kendi taklidini yaptırmalı

Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleriyle sosyal medyada günlerdir fırtına estiren TikTok fenomeni genci yazdı. Tüm videolarını izleyip kahkahalarla güldüğünü belirten Ahmet Hakan, "Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu taklit ustası genci davet edip taklidini yaptırsa..." dedi.

Bir süredir TikTok'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları paylaşarak dikkatleri üzerine çeken üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya, bu kez Erdoğan'ın karantina günlerine dair parodiler hazırladı. Videoları bir günde 6 milyondan fazla izlendi. Ahmet Hakan da bu gence kayıtsız kalamadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

Cumhurbaşkanı'na tavsiye: Bu taklitçi gençle tanışın

TİKTOK diye deli bir mecra var ya...

İşte o mecrada...

Delikanlının biri harika Erdoğan taklidi yapıyor.

Sadece taklit de değil.

Şahane parodilerle yaptığı taklidi çok güzel bir şekilde süslüyor kerata.

Tüm videolarını izledim ve çok güldüm

Hepsini baştan sona izledim ve çok güldüm.

Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu taklit ustası genci davet edip taklidini yaptırsa...

Ve şifa niyetine Emine Hanım’la birlikte izleyip gülse...