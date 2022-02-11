BIST 1.993
DOLAR 13,47
EURO 15,35
ALTIN 790,82
YEREL

İstanbul'da taş dolu poşetle banka güvenliğine saldırdı! Kanlar içinde bıraktı

İSTANBUL Silivri'de bir banka şubesinde görevli güvenlik görevlisine saldırıldığı anlar, kameralara yansıdı. Görüntülerde şubeye içerisinde taş bulunan bir poşetle gelen zanlı, güvenlik görevlisinin kafasına vuruyor.

Silivri'de geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda bir banka şubesine gelen B.Ö. isimli şahıs, güvenlik görevlisine taş dolu poşetle saldırmıştı. Olayda güvenlik görevlisi yaralanırken, zanlı diğer görevlilerce etkisiz hale getirilerek polise teslim edilmişti.

Banka şubesinde yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şubeye gelen B.Ö. elinde tuttuğu taş dolu poşeti güvenlik görevlisinin kafasına vuruyor. Olaya müdahale eden diğer banka görevlileri, saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlıyı yakalayarak, teslim etmek üzere polisi bekliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da hurdacı kadının yaptıklarını görünce şaştı kaldı! 1 hafta sonra fark etti: Kameraları izleyince...
Antalya'da hurdacı kadının yaptıklarını görünce şaştı kaldı! 1 hafta sonra fark etti: Kameraları izleyince...
Oyuncu Bahadır Ünlü restoranına gelen müşterisine bıçakla saldırdı! O anlar kameraya yansıdı
Oyuncu Bahadır Ünlü restoranına gelen müşterisine bıçakla saldırdı! O anlar kameraya yansıdı
Etna Yanardağı yine harekete geçti Tüm dehşetiyle lav püskürttü
Etna Yanardağı yine harekete geçti Tüm dehşetiyle lav püskürttü
Peru’da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı var
Peru’da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı var
İstanbul'da alevler ahşap binaya sıçradı! Vatandaşlar yangını söndürmek için kovalarla su taşıdı
İstanbul'da alevler ahşap binaya sıçradı! Vatandaşlar yangını söndürmek için kovalarla su taşıdı
Yozgat’ta ucuz yağa yoğun ilgi! 5 litrelik ayçiçek yağını 99 liradan satışa sundular
Yozgat’ta ucuz yağa yoğun ilgi! 5 litrelik ayçiçek yağını 99 liradan satışa sundular
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gençle mutlaka tanışmalı! Kendi taklidini yaptırmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gençle mutlaka tanışmalı! Kendi taklidini yaptırmalı
Esra Erol'da 3 aylık hamile Ceylan'ın annesine 'Kocamı bırakmam dul kalmam' çığlıkları olay oldu!
Esra Erol'da 3 aylık hamile Ceylan'ın annesine 'Kocamı bırakmam dul kalmam' çığlıkları olay oldu!
Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atlayan adamı havada yakaladılar
Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atlayan adamı havada yakaladılar
Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada
Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada