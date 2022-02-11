BIST 2.024
DOLAR 13,49
EURO 15,38
ALTIN 794,22
GÜNCEL

Oyuncu Bahadır Ünlü restoranına gelen müşterisine bıçakla saldırdı! O anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL Beyoğlu’nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeteryaya gelen müşteriye bıçakla saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anları bir de sosyal medyada paylaşan Ünlü, Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı ancak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, oyuncu Bahadır Ünlü eşinin çalıştığı restoranda eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere korku dolu anlar yaşattı. Ünlü, olay esnasında eline bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü ve bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bıçağın sapıyla müşterinin kafasına vurdu
Olayın ardından müşteri şikayetçi olmadı ancak Ünlü, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak Ünlü, o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
23 ilde feci kazalar! Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: Bu kazalar olmayabilirdi
23 ilde feci kazalar! Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: Bu kazalar olmayabilirdi
Etna Yanardağı yine harekete geçti Tüm dehşetiyle lav püskürttü
Etna Yanardağı yine harekete geçti Tüm dehşetiyle lav püskürttü
Sakarya'da internetten sahte ilanla bungalov kiralayan zanlı tutuklandı
Sakarya'da internetten sahte ilanla bungalov kiralayan zanlı tutuklandı
İstanbul'da alevler ahşap binaya sıçradı! Vatandaşlar yangını söndürmek için kovalarla su taşıdı
İstanbul'da alevler ahşap binaya sıçradı! Vatandaşlar yangını söndürmek için kovalarla su taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gençle mutlaka tanışmalı! Kendi taklidini yaptırmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gençle mutlaka tanışmalı! Kendi taklidini yaptırmalı
Esra Erol'da 3 aylık hamile Ceylan'ın annesine 'Kocamı bırakmam dul kalmam' çığlıkları olay oldu!
Esra Erol'da 3 aylık hamile Ceylan'ın annesine 'Kocamı bırakmam dul kalmam' çığlıkları olay oldu!
Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atlayan adamı havada yakaladılar
Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atlayan adamı havada yakaladılar
Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada
Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada
Ankara’da bir köpek zehirlenerek öldürülen 8 yavru köpeğin başından ayrılmadı
Ankara’da bir köpek zehirlenerek öldürülen 8 yavru köpeğin başından ayrılmadı
Mahkum 10. bölüm fragmanı
Mahkum 10. bölüm fragmanı