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MEDYA

Mahkum 10. bölüm fragmanı

Mahkum dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Mahkum'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Mahkum 17 Şubat 2022 Perşembe akşamı FOX'ta...

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut, bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesarilerin halefleri olan ikiz kardeşlerden Barış Yesari'nin davasıdır. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

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