BIST 2.035
DOLAR 13,52
EURO 15,42
ALTIN 794,96
DÜNYA

Peru’da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı var

PERU'nun kuzeyinde bir yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Peru'nun Pataz eyaletinde dağlık bölgede bir yolcu otobüsü, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu 100 metre derinliğindeki vadiye yuvarlandı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kazada yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolun çamurlu ve bakımsız olduğu belirtilirken, engebeli bölgede çok sayıda kaza meydana geldiği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sakarya'da internetten sahte ilanla bungalov kiralayan zanlı tutuklandı
Sakarya'da internetten sahte ilanla bungalov kiralayan zanlı tutuklandı
İstanbul'da alevler ahşap binaya sıçradı! Vatandaşlar yangını söndürmek için kovalarla su taşıdı
İstanbul'da alevler ahşap binaya sıçradı! Vatandaşlar yangını söndürmek için kovalarla su taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gençle mutlaka tanışmalı! Kendi taklidini yaptırmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gençle mutlaka tanışmalı! Kendi taklidini yaptırmalı
Esra Erol'da 3 aylık hamile Ceylan'ın annesine 'Kocamı bırakmam dul kalmam' çığlıkları olay oldu!
Esra Erol'da 3 aylık hamile Ceylan'ın annesine 'Kocamı bırakmam dul kalmam' çığlıkları olay oldu!
Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada
Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada
Ankara’da bir köpek zehirlenerek öldürülen 8 yavru köpeğin başından ayrılmadı
Ankara’da bir köpek zehirlenerek öldürülen 8 yavru köpeğin başından ayrılmadı
Mahkum 10. bölüm fragmanı
Mahkum 10. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm fragmanı
Destici'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri: Sen elektrik faturasını ödemezsen İstanbul'da yaşayanlar da otobüse bedava biner
Destici'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri: Sen elektrik faturasını ödemezsen İstanbul'da yaşayanlar da otobüse bedava biner