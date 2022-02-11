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Ece Erken'in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile son dans videosu Instagram'da paylaştı

Ece Erken, 27 Ocak gecesi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile romantik anlarına ait bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ece Erken, Instagram hesabından hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazcıoğlu ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken, eşiyle dans ettiği anlara ait bir videosunu yayınladı.Henüz 7 ay önce evlenen ikilinin birbirlerine sarılıp öpücüklere boğduğu o anlar görenleri duygulandırdı.



7 ay önce sürpriz bir nikahla evlendiği 42 yaşındaki iki çocuk babası, eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan sunucu Ece Erken yaşadığı acıyı Instagram hesabından sık sık takipçileriyle de paylaşıyor...

Bu zorlu süreçte bol bol dua ettiğini belirten Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birbirine sarılarak dans ettiği görüntüleri paylaştı. İki hafta önce cinayete kurban giden eşinin vefatıyla zor günler geçiren Erken paylaşımına ise herhangi bir açıklama yazmadı.

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