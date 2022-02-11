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DÜNYA

Uçağa yılan girdi acil iniş yapıldı

MALEZYA’da bir uçak, kompartımana giren yılan nedeniyle acil iniş yaptı.

Malezya’da başkent Kuala Lumpur’dan Tawau’ya giden AirAsia Havayolu’na ait bir uçağa yılan girdi. Uçağın üst kompartımanında bulunan yılan, yolcular tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından AirAsia’nın baş güvenlik görevlisi Liong Tien Ling olayla ilgili yaptığı açıklama, “AirAsia, Perşembe günü Kuala Lumpur'dan Tawau'ya yapılan uçuşta meydana gelen olaydan haberdar. Kaptana haber verilir verilmez, uçak dezenfekte edilmek üzere Kuching’e yönlendirildi” dedi.

Kaptanın, yolcuların ve mürettebatın güvenliğine öncelik vererek “uygun önlemi” aldığını söyleyen Ling, “Misafirler ve mürettebat hiçbir zaman risk altında değil” ifadelerine yer verdi. Kuching’e acil iniş yapan uçağın yolcuları, daha sonra Tawau’ya yönlendirildi.

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