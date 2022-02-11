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'Cebimde 5 kuruş para yok ama açım demiyorum' diyen adama öyle bir yanıt verdi ki Twitter'da olay oldu

İSTANBUL'da sokak röportajında birbirine giren adamların o anları sosyal medyada gündem oldu. 'Cebimde 5 kuruş para yok ama açım demiyorum' diyen adama diğer adam tepki gösterdi.

Medyali TV Youtube kanalı tarafından Eminönü'nde yapılan sokak röportajında "Kimse aç maç değil, En garibanı benim. Cebimde 5 kuruş para yok ama açım demiyorum." diyen adama "Sen doyarsın doğru söylüyorsun. Sen kaç para maaş alıyorsun?" diye diğer adam sordu.

"Ayda 3 lira" yanıtını alan adam "Sen doyarsın bu parayla. Doymak başka beslenmek başka. Sen doyarsın hatta para bile arttırırsın. Ya sen benim gibi değilsin ki. Senden alıp bana vermesi lazım. Senin sosyal yaşamın burada dolaşmak, camide öğlen namazını bekleyip 1 çay içip eve gitmek Sen hayatında kaç defa sinemaya gittin tiyatroya gittin kitap okudun? Bunlardan yoksunsun? Bana yetmiyor kardeşim. Ben sosyal olmak istiyorum. Sana 3 bin lira para yeter. Sen doyuyorsun beslenmiyorsun. Ben beslenmek istiyorum. Ben karnımı kuru ekmek yiyerek doymak istemiyorum." diyerek tepki gösterdi. 

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