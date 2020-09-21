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MEDYA

Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan 'bu nasıl edep' diye isyan etti

ANTALYA'da 13 gündür kayıp olan Duygu Çelikten korkunç bir şekilde öldürülmüş olarak bulundu. Genç kadının katil zanlısı Veli Ünder'in eşi ise anlattıkları ile herkese pes dedirtti.

Duygu Çelikten'in kaçırıp eşinin üstüne kuma olarak götüren Veli Ünder polis tarafından aranırken, eşi Ceylan Ünder Müge Anlı'ya konuştu. Ceylan Ünder anlattıkları ile pes dedirtti.

İşte söyledikleri:
*Ben senin kocana vardıysam hep annem yaptı dedi. Leyla bir çok kez Veli'den para almış. Eşim ile 6 Eylül'de Duygu ile annemin yanına geldik. Bir koltukta Duygu ile biz birlikte yattık, diğer koltukta da Veli yattı. 

Edep de ahlakta bunun yeri yok
Ceylan Ünder'in 'birlikte yattık' sözlerini duyunca Müge Anlı yayını durdurdu ve 'pes artık' dedi. Avukat Rahmi Özkan ise 'bu nasıl edepsizliktir' diyerek şöyle isyan etti:
-Nasıl bir anlayıştır. Bunu izah edecek kelime yok. Edep de ahlak da hukuk da yeri yok. Dinde imanda yeri yok. 
Müge Anlı ise 'biz de kadını arıyoruz nerde diye... Böyle olursa... Balık baştan kokar lafı ne kadar doğru yani' diyerek ilişkiye isyan etti.  

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