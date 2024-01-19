BIST 8.028
DOLAR 30,19
EURO 32,91
ALTIN 1.977,55
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak'a kadar sürecek

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak'a kadar sürecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları 30 Ocak Salı gününe kadar devam edecek.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre adaylar, 3 Ocak Cuma günü başlayan sınav başvurularını 30 Ocak Salı günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Öte yandan, 3 Mart Pazar günü yapılacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ Kılavuzu'nda yer alıyor.

Sınava başvuruda bulunan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) başvurularını yapmaları gerekiyor.

Ayrıca, Harp Okulları için 2024-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS'nin ilk turumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin herkesten gizlemişti kongre ifadeye çağırdı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin herkesten gizlemişti kongre ifadeye çağırdı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Zabıtayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar
Zabıtayı görünce çil yavrusu gibi dağıldılar
Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi!
Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi!
İtalya Gazze'ye barış gücü göndermek istiyor!
İtalya Gazze'ye barış gücü göndermek istiyor!
Özgür Demirtaş, Hafize Gaye Erkan ve babasına sert salvolar! Türkiye size muhtaç değil
Özgür Demirtaş, Hafize Gaye Erkan ve babasına sert salvolar! Türkiye size muhtaç değil
Erzurum'da öğrenci kavgası! Bir öğrenci bıçakla ağır yaralandı!
Erzurum'da öğrenci kavgası! Bir öğrenci bıçakla ağır yaralandı!
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ta toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ta toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi
Feyza Altun'dan bomba Dilan Polat iddiası! Sırada Oğuzhan Uğur, Murat Ağırel...
Feyza Altun'dan bomba Dilan Polat iddiası! Sırada Oğuzhan Uğur, Murat Ağırel...
Karda mahsur kalan öğrencilerin yardımına ekipler ulaştı
Karda mahsur kalan öğrencilerin yardımına ekipler ulaştı
Murat Kurum'dan kadın ve gençlere 'yüzde 25 istihdam' sözü
Murat Kurum'dan kadın ve gençlere 'yüzde 25 istihdam' sözü