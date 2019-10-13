MSB M-4 karayolunun kontrolü sağlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı" denildi. Ayrıca bakanlıktan, bölgede operasyona katılan askerlerin görüntüsünü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı" denildi. Ayrıca bakanlıktan, bölgede operasyona katılan askerlerin görüntüsünü paylaştı.