Motorin fiyatlarına dev zam geliyor tarih belli oldu

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken motorine dev bir zammın daha geleceği ileri sürüldü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazar gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7 lira 65 kuruşluk zam bekleniyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle yaşanan petrol arzındaki kesinti, akaryakıt fiyatlarını uçurdu.

Petroldeki artış sonrası özellikle motorine rekor zamlar birbiri ardına gelmeye devam ediyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; hem Brent petrol hem de döviz kurunun mevcut seyri doğrultusunda motorine 7 lira 65 kuruş bir zam daha geliyor.

Öte yandan bu zammın tamamının doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı ileri sürülüyor. Tarihi zammın, pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı tabelalara yansıması bekleniyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.60 TL

Motorin litre fiyatı: 77.47 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.45 TL

Motorin litre fiyatı: 77.32 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL