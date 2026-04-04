BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,44
ALTIN 6.697,02
HABER /  EKONOMİ

Motorin fiyatlarına dev zam geliyor tarih belli oldu

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken motorine dev bir zammın daha geleceği ileri sürüldü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazar gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7 lira 65 kuruşluk zam bekleniyor.

Abone ol

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle yaşanan petrol arzındaki kesinti, akaryakıt fiyatlarını uçurdu.

Petroldeki artış sonrası özellikle motorine rekor zamlar birbiri ardına gelmeye devam ediyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; hem Brent petrol hem de döviz kurunun mevcut seyri doğrultusunda motorine 7 lira 65 kuruş bir zam daha geliyor.

Öte yandan bu zammın tamamının doğrudan pompa fiyatlarına  yansıyacağı ileri sürülüyor. Tarihi zammın, pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı tabelalara yansıması bekleniyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.60 TL

Motorin litre fiyatı: 77.47 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.45 TL

Motorin litre fiyatı: 77.32 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Aydın'dan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi: Birlik ve hukuk şart
Ahmet Aydın'dan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi: Birlik ve hukuk şart
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında bir kümes hayvanı çiftliği vuruldu
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında bir kümes hayvanı çiftliği vuruldu
Erakçi, ABD-İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne saldırılarını değerlendirdi
Erakçi, ABD-İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne saldırılarını değerlendirdi
İran'ın güneyinde bir çimento fabrikası ABD-İsrail'in saldırısının hedefi oldu
İran'ın güneyinde bir çimento fabrikası ABD-İsrail'in saldırısının hedefi oldu
Bozbey’in tutuklanmasına Yavaş’tan tepki: Seçmen iradesine gölge düşürüldü
Bozbey’in tutuklanmasına Yavaş’tan tepki: Seçmen iradesine gölge düşürüldü
Bir ay içerisinde yıkım başlıyor: Tarım arazisi olanlar dikkat!
Bir ay içerisinde yıkım başlıyor: Tarım arazisi olanlar dikkat!
ABD Savunma Bakanlığı'ndan Katolikleri kızdıracak iddia
ABD Savunma Bakanlığı'ndan Katolikleri kızdıracak iddia
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey tutuklandı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey tutuklandı
Gaziantep adliyesinde uyuşturucu ticareti şoku savcı dahil 16 kişi gözaltına alındı
Gaziantep adliyesinde uyuşturucu ticareti şoku savcı dahil 16 kişi gözaltına alındı
Mardin'de ölü bulunan Alzheimer hastası kadın, toprağa verildi
Mardin'de ölü bulunan Alzheimer hastası kadın, toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı
Fatih Erbakan kuvvetle muhtemel dedi seçim tarihi verdi
Fatih Erbakan kuvvetle muhtemel dedi seçim tarihi verdi