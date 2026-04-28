MİT raporları sonrası düğmeye basıldı! 3 aşamalı plan

PKK’nın silah bırakma sürecinde beklenen ilerleme sağlanamazken, MİT raporları düşük teslim oranlarına dikkat çekti. Gazeteci Şamil Tayyar sürecin tıkanmaması için hükümetin üç aşamalı yeni bir eylem planı üzerinde uzlaştığını söyledi.

MİT RAPORU ORTAYA KOYDU: PKK SİLAH BIRAKMAYI HAFİFTEN ALIYOR

PKK'nın silah bırakma sürecini İran Savaşı'nı fırsat olarak görerek ağırdan aldığını söyleyen Tayyar, MİT'in AK Parti yönetimine silah bırakmanın çok düşük düzeyde kaldığına dair rapor sunduğunu şu sözlerle aktardı:

"PKK 'nın İran Savaşı 'nı gözettiği ve bu sebeple silah bırakma işlemini biraz hafiften aldığı şekilde MİT 'nin bir raporu var. Bu doğru. Geçtiğimiz günlerde AK Parti yönetimine de MİT Başkanı bir sunum yaptı. Şimdi orada ortaya çıkan tabloya baktığımızda silah bırakma yok denilecek kadar az."

Tayyar bu süreçte üç kademeli bir eylem planı hazırlandığını şu sözlerle ifade etti:

"Bekledikleri bir takım adımların atılması da söz konusu değil. Ancak yapılan bazı değerlendirmelerde bu sürecin de tıkanmadan aşılması için üç kademeli bir eylem planının devreye sokulması konusunda bir mutabakat oluştu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da buna tamam dediği ifade ediliyor. Hatta bu bağlamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la da Sayın Cumhurbaşkanımızın konuştu ve hızlı bir şekilde Mayıs ayının başına itibaren harekete geçilmesi konusunda bir değerlendirme yaptıkları da konuşuluyor."



ÜÇ KADEMELİ EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR

Tayyar demokratikleşme paketi, yasal düzenleme ve üst kadro için uluslararası formülü içeren üç aşamalı bir paketin devreye gireceğini detaylarıyla aktardı:

"Birincisi silah bırakma tam anlamıyla gerçekleşmediği için ilk aşamada kamuoyundaki genel beklentilere uygun bir demokratikleşme paketinin meclis gündemine getirilmesi. Hani dağdaki teröristlerle ilgili değil. Hani zannediyorum bu demokratik unsurların işte demin zaman zaman gündeme getirdiği, kendi ellerinin güçlendirilmesine ilişkin talepleri var. Bu konuda zannediyorum bir çalışma var ve onun meclis gündemine getirilmesi söz konusu. Bununla beraber ez zamanlı olarak ivme kazanırsa mağaraların temizliği ve silah bırakma konusundaki faaliyetler ivme kazandığında ikinci aşamada bu suça bulaşmamış terör unsurlarının PKK 'lıların hayata entegrasyonu için teslim olmaları için onların dönüşünü kolaylaştıracak yasal düzenlemeler.

Bu bir yani tümüyle bir hafta daha çok belli süreli onları aynı zamanda böyle gri alanda denetime tabi tutacak suç işlemedikleri durumunda onların apını gündeme getirecek bir yasal düzenleme. Üçüncü kademe ise dağ kadrosunun durumu. Onların kesinlikle Türkiye 'ye, Irak 'a ya da Suriye 'ye ya da İran 'a taşınması asla istenmiyor. Bunların başta Avrupa ülkeleri olmak üzere başka ülkelere transferi ve bu konuda da bazı ülkelerle görüşmeler var. O trafik devam ediyor. Artık Sayın Cumhurbaşkanımız hani işin takvimlendirmesini Meclis Başkanı 'na bırakmış gibi gözüküyor. Yani bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi 'ne de bilgi verildiğini biliyorum. O nedenle ben Mayıs ayından itibaren bir hareketlenme bekliyorum."

"DEM İÇİNDE KÖSTEK OLANLAR VAR"

Tayyar eğer bu durumda da ilerleme olmazsa PKK'nın ciddi direniş gösterdiğinin ortaya konulacağını ifade etti: "Eğer bu olmazsa PKK 'nın gerçekten çok ciddi bir şekilde direndiği ve iyice bir açmaza girebilme ihtimalinden söz edilebilir. Ve bu 3 kademeli eylem planında biraz da bunu aşmaya yönelik. DEM içinden de sürece köstek olanlar var. "