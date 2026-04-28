Gulistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: Ötecem lan her şeyi

Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açılırken, soruşturmanın kilit isimlerinden firari Umut Altaş’a ait olduğu ve babasına söylediği öne sürülen WhatsApp yazışmalarında "Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" ifadeleri yer aldı

Abone ol

Tunceli'de 6 yıl sonra raftan indirilen Gülistan Doku soruşturmasında, cinayetin üzerindeki sis perdesini dağıtacak bir delil dosyaya girdi.

5 Ocak 2020 gecesi Gülistan'ın telefonunun son sinyal verdiği Sarı Saltuk Viyadüğü'nde, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarına göre Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile aynı araçta olduğu kesinleşen kilit isim Umut Altaş'ın, babasıyla yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, yazışmalarda Umut Altaş'ın, babası Celal Altaş'tan hesabına 9 bin dolar göndermesini istediği, babasının da "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" dediği, Umut Altaş'ın ise, "Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım" dediği görüldü.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş'ın ayrıca "Ötecem lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak" yazdığı görüldü.

'BUGÜN HESABIMA 9 BİN DOLAR BEKLİYORUM'

Mayıs 2022'de önce Meksika'ya, ardından yasadışı yollarla ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın, Türkiye'de tutuklu bulunan babası Celal Altaş'tan para koparmak için "itiraf" kozunu kullandığı ortaya çıktı.

9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda Umut Altaş, babasına, "Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum" mesajını gönderdi.

'BENİ AMERİKA'YA NİYE YOLLADIĞINIZI ANLATIRIM'

Oğlunun tehditlerine, "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" diye yanıt veren baba Celal Altaş'a, firari Umut'tan ise, "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim!" yanıtı geldi.

Yazışmalar, Gülistan Doku'nun organize bir şekilde ortadan kaldırıldığı ve olayın üzerinin örtülmesi için Altaş'ın yurtdışına kaçırıldığı şüphesini delillendirdi.

'ROL YAPMA, SEN SUSTURUYORDUN YA!'

Oğlu Umut'u "Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz" diye suçlayan babaya, Umut Altaş'ın verdiği yanıt dosyanın seyrini değiştirecek nitelikte: "Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya! Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" oldu.

AĞABEYİN İTİRAFI DOSYADA

Firari Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş da daha önce Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmede kardeşinin kendisine, "Türkay bana 'Kız hamile kaldı, aldırmak istemedi, ben de kafasına sıktım' dedi" şeklinde itirafta bulunduğunu iddia etmişti. Yeni ortaya çıkan yazışmalar, "infaz" iddiasıyla ilgili yeni delil olarak soruşturma dosyasına girdi.