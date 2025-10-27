Milli sporcu Nafia Kuş Aydın altın madalya kazandı

Çin'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda peş peşe güzel haberler geliyor. Kadınlar +73 kg finalinde milli sporcu Nafia Kuş Aydın, Özbekistan'dan Svetlana Osipova'yı 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

Çin'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda kadınlar +73 kg finalinde milli sporcu Nafia Kuş Aydın, Özbekistan'dan Svetlana Osipova'yı 2-1 yenerek altın madalya kazandı. Gururumuz Emine Göğebakan, tekvandoda dünya şampiyonu olmuştu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Nafia, ilk turu bay geçti. Nafia, Bulgaristan'dan Kalina Boyadzhieva'yı, Fildişi Sahili'nden Katherine Bathily'yi, Polonya'dan Dagmara Haremza'yı ve Büyük Britanya'dan Lauren Williams'ı yenerek adını finale yazdırdı.

BİR KEZ DAHA DÜNYA ŞAMPİYONU

30 yaşındaki milli tekvandocu, finalde de Özbek Svetlana Osipova'yı geriden gelip 2-1 mağlup ederek 2023'ten sonra bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Öte yandan erkekler 80 kiloda yarışan Yiğithan Kılıç, ilk turda Kuveyt'ten Bader Elherais'i yendi ancak 2. turda Burkina Faso'dan Faysal Sawadogo ile yaptığı maçı kaybederek elendi.

Türk tekvandocuların 2025 dünya şampiyonasının 4. günü sonundaki madalya sayısı, 5'e (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) yükseldi.

Şampiyonanın üçüncü gününde Furkan Ubeyde Çamoğlu gümüş, Sude Yaren Uzunçavdar ise bronz madalya aldı.