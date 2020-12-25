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Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede artacağını ve batı kesimleri dışında yağış beklenmediğini açıkladı.

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Bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar sona eriyor. Meteoroloji bugünden itibaren sıcaklığın artacağını ve mevsim normalleri üzerine çıkacağını duyurdu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artamaya başlayacağını ve hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması beklendiğini duyurdu.

İstanbul ve İzmir 17'yi görecek

Meteoroloji, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini, batı kesimleri dışında ülkemizde önemli bir yağış görülmeyeceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Meteoroloji, hafta sonu bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara’da 13, İstanbul ve İzmir’de 17, Antalya ve Adana’da 19, Samsun’da 20, Trabzon’da 19, Erzurum’da 2, Diyarbakır’da 10 derece civarında olacağını bildirdi.

'Tedbirli olun' uyarısı

Meteoroloji, kuzey iç ve batı bölgelerde rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. 

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