Meteoroloji açıkladı sıcaklıklar düşüyor kar yağışı geliyor! İşte illere göre hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinin kuzey ilçelerinin yağmurlu olacak.