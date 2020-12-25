BIST 1.436
DOLAR 7,54
EURO 9,24
ALTIN 455,57
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası Forex swaplarında TL faizini yükseltti

Merkez Bankası döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde bir hafta vadeli TL cinsi faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.

Abone ol

Dün politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükselten Merkez Bankası'ndan bir faiz hamlesi daha geldi. Merkez, FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranını da yüzde 17'ye yükseltti. Merkez Bankası böylece TL'nin güçlenmesi için iki farklı faiz artırımına gitmiş oldu.

Politika faizini de yüzde 17'ye yükseltmişti

Merkez Bankası dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltmişti. TCMB en son 20 Kasım tarihinde swap faizini yüzde 13,25'ten yüzde 15,00'e çıkarmıştı.

FX SWAP nedir?

Forex swapı veya FX swapı, aynı para biriminin iki farklı değer tarihine sahip bir diğeri için eşzamanlı olarak satın alınması ve satılmasıdır. Forex piyasalarında swap, gecelik taşıma maliyeti/gecelik faiz olarak geçmektedir. Forex swap oranları hesaplanırken, iki ülke para birimi arasındaki faiz farkları dikkate alınır. Forex piyasalarında işlem gören bütün döviz çiftlerinde swap maliyeti bulunmaktadır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2021 trafik sigortası ücretleri il il belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz yerler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de avukat 7'nci kattaki evinden atlayarak yaşamına son verdi
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak
Özgür Karabat eşi Dilek Karabat kimdir kaç yaşında? Özgür Karabat biyografisi
Güven endeksi aralık ayında tüm sektörlerde azaldı! TÜİK açıkladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Pegasus kazasının bilirkişi raporu tamamlandı
Özgür Karabat kimdir şantaj videsou ile gündeme geldi
Elif Elmas'tan Fenerbahçe kasasına para
Balıkesir'de kadın cinayeti: Kıskançlık tartışmasında eşini pompalı tüfekle öldürdü
Fas'tan Kütahya'ya para karşılığı getirip evlendirdi! Hayatları kabusa döndü
Engin Nurşani kimdir neden öldü hastalığı neydi?
Yorumlar 1 yorum