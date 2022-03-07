Merdan Yanardağ hasta, sakın ha onu dinlerken ağzınızı bozmayın!

Berat Albayrak’ı yediler, şimdi de damat Selçuk Bayraktar’a göz diktiler. Aslında damat değil mesele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı damatlarıyla vurmaya çalışıyorlar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Sezgin Tanrıkulu geçmişte çok uğraştı damatlar üzerinden Erdoğan’ı alaşağı etmeyi. Milli kahramanımız Selçuk Bayraktar’ı SİHA ve İHA’larla hedef aldılar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hızını alamadı, “Erdoğan ailesi Türk savunma sistemini ele geçirmeye çalışıyor” dedi. Ama aynı Kemal Kılıçdaroğlu, 2012 yılında yaptığı bir konuşmada, “Bizim SİHA ve İHA’larımız neden yok” diye şikayet ediyordu.

-İnsansız hava araçları tespit ettiler, gittiler bombaladılar. Ağır silahlarla geliyorlar. Hazırlık yapıyorlar. Etrafı sarıyorlar, ateş ediyorlar, ellerini kollarını sallayarak gidiyorlar. E biz sormayacak mıyız “Arkadaş senin bu insansız hava araçların ne oldu? Sana istihbarat verilmedi mi, ne oldu bunlar böyle oldu?

Kılıçdaroğlu “Arkadaş senin insansız hava araçlarına ne oldu?” sorusunun muhatabı Recep Tayyip Erdoğan’dı. Ama cevap CHP milletvekili Sezgin Tanrukulu’ndan geliyordu. O da şikayet ediyordu; SİHA’ların terörü ve teröristleri yok etmesinden yakınıyordu:

-İnsansız hava… İnsansız ama silahlı… SİHA dedikleri araçla işbirlikçi olarak adlandırılan yurttaşlarımızın idam cezasından daha öte bir ceza ile bomba ile öldürüldüğünü görüyoruz. Eskiden Jitem vardı, insanları takip ederdi, işte vururdu ensesinden falan… Ama bir insandı o yani sonuçta Jitem. Şimdi aynı görevi silahlı insansız hava araçları SİHA’lar yapıyor. Böyle bir yöntem hukuk devletinde olmaz.

2012 yılında Tayyip Erdoğan’ı “Arkadaş senin insansız hava araçlarına ne oldu, ağır silahlarla geliyorlar, hazırlık yapıyorlar, etrafı sarıyorlar, ateş ediyorlar ve ellerini kollarını sallayarak gidiyorlar” sözleriyle eleştiren, yani “SİHA’larımız niye yok” diyen Kemal Kılıçdaroğlu bakın 2017 yılında ne diyor:

-Ne diyor Sezgin Tanrıkulu? “Bu insanlar öldürüldü SİHA’larla” diyor. Piknik yapıyorlar, şu olabilir terör örgütüne destek vermiş olabilirler. Terörü desteklemiş olabilirler… Başka bir şey yapmış olabilirler, terörist olabilirler…

Çelişkiler yumağı… Önce “SİHA’larımız nerede, niye yok”dedi, sonra “Erdoğan ailesi Türkiye’nin savunma sistemini ele geçirmek istiyor” iddiasında bulundu. En son, Sezgin Tanrıkulu’nun “SİHA’lar teröristleri niye öldürüyor?” sözlerine sahip çıktı… Üstelik Sezgin Tanrıkulu’ndan daha hızlı çıktı ve “Teröre destek vermiş olabilirler, terörist olabilirler, SİHA’lar onları neden bombalıyor” dedi…

İşte bütün dert bu!

SİHA’lar, İHA’lar teröre aman vermiyor. Milli kahramanımız Selçuk Bayraktar’ı hedef almalarının sebebi bu. O yüzden küçümsüyorlar, CHP sözcüsü Faik Öztrak’ın “Havacı” diye Selçuk Bayraktar’ı küçümsemek istemesinin asıl sebebi, teröre, teröristlere SİHA’larla, İHA’larla göz açtırmaması…

Şimdi gelelim esas meseleye. Faik Öztrak’ın “havacı” diye küçümsemeye çalıştığı Selçuk Bayraktar’ın mucidi olduğu SİHA ve İHA’ları “Oyuncak” diye tarif eden Merdan Yanardağ’a… Terörün belini kıran, Karabağ zaferine sebep olan, Ukrayna’da Putin’e nefes aldırmayan İHA ve SİHA’lar için “Oyuncak” demiş Merdan Yanardağ… Tayyip Erdoğan’a olan kin ve nefretini dünyada eşi benzeri görülmeyen İHA ve SİHA’ların üstüne kusuyor.

-Selçuk Bayraktar… Sayın AKP Genel Başkanı’nın damadı. Onun Türkiye’deki İHA ve SİHA üreten… bunlar oyuncak uçak gibi. Uçak teknolojisi değil. Yerli teknoloji deniliyor ama yüzde 70’i zaten dışarıdan gelmiş. Montaj… her neyse sonuçta bir sanayi… Ama öyle yerli ve milli falan değil. Montaj sanayi…

Merdan Yanardağ’ın bu sözlerini okurken veya izlerken lütfen ağzınızı bozmayın. Kötü söz söylemeyin. Küfür etmeyin, hakaret etmeyin. Akıl sağlığını yitiren birine karşı ağzınızı bozmak size yakışmaz… Zaten Selçuk Bayraktar arkadaşa gereken cevabı en güzel şekilde verdi.

-Katranı kaynatsan olur mu şeker,

Cinsini sevdiğim cinsine çeker…

TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil’e vuruyor, en çok ses bundan geliyor. Sebep sonuç ilişkili korelasyon ve nedensellik bağlamında; kontrollü deneyle pozitif bilime katkı böyle bir şey…

Merdan Yanardağ ve onun gibi düşünenleri çıldırtacak bir haber daha veriyor Selçuk Bayraktar… Yeni oyuncağımızın 2023 yılında semalarda uçacağını müjdeliyor… Nedir o? Tabii ki insansız hava uçağı…

- Ama şunu unutmayın… Tarihe not düşün… Diğer insansız hava araçlarımız birgün devreye girerse muharebe tarihinde devrim yapacak arkadaşlar.

Selçuk Bayraktar diyor ya:

-Katranı kaynatsan olur mu şeker,

Cinsini sevdiğim cinsine çeker…

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Merdan Yanardağ’a çekmiş. Allah’ı var, Erkan Baş “Oyuncak” demiyor SİHA ve İHA’lar için… Milli oyuncaklarımızın satışının engellenmesini istiyor:

-Kendi yaşadığımız coğrafyada, kendi iktidarımızın savaşçı politikalardan, ya da savaşı destekleyen politikalara karşı, yüksek perdeden ses çıkarmak ve bunu engellemek lazım. Çok açık söyleyeyim. Türkiye’nin bu SİHA, İHA satışına engel olmak lazım. Bu savaşı büyüten bir şeydir.

Hakikaten gaye savaşa engel olmak ise eyvallah. Ama Kandil’in tepesine bomba yağdıran İHA’ları, SİHA’ların önünü kesmek ise gaye… buradan bu arkadaşlara söyleyeyim; daha çok beklersiniz…

İHA’ydı, SİHA’dı… şimdi de oyuncak uçağımız geliyor…

Hadi engelleyin de görelim…

Durdurun da görelim…

2023’ü iple çekiyoruz.

Gelsin artık yeni oyuncağımız :)