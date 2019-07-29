POLİTİKA

Meral Akşener "AK Partili vekillerin eşleri 'benimkini azarla' diye arardı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Başkanvekilliği yaptığı döneme ilişkin "AK Parti'nin çok genç vekilleri vardı. Eşleri beni arardı. Evde tatsızlık filan olduysa o gün, 'Abla benimkini bugün bir azarla' derlerdi" açıklaması yaptı.

Woman TV özel yayınında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa Kız Öğretmen Okulu'nda aldığı eğitimi anlatırken gözleri doldu.

AK Partili genç vekillerin eşlerinden aldığı telefonlar

Orada aldığı eğitimin akademisyenlik ve eğitimcilik hayatını şekillendirdiğini söyleyen Akşener, Meclis Başkan Vekilliği döneminde orada edindiği tecrübeleri çok keyifle kullandığını da söyledi. Kahkahalarla anlattığı bir anısı da sohbete damga vurdu. Akşener, Meclis Başkanvekilliği yaptığı ve kürsüde olduğu günlerde AK Partili genç vekillerin eşlerinden telefonlar aldığını anlattı.

"Abla benimkini bugün bir azarla"

Meral Akşener, "O dönem AK Parti'nin çok genç vekilleri vardı. Eşleri beni arardı. Evde tatsızlık filan olduysa o gün, 'Abla benimkini bugün bir azarla' derlerdi. Hala hatırladıkça gülüyorum. Makamı keyifle yönettim. Ve Meclis Başkanvekilliği görevine kendimce önem verdim. Kendimi değil, makamı önemli yaptım" ifadelerini kullandı.

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