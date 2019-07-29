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Salda Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki turkuaz suyu ve beyaz sahiliyle Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü'nün kenarında yapılacak olan Millet Bahçesi'nin ihalesi 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulüne göre yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatılar inşaatıyla altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi 31 Temmuz Çarşamba günü TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. İşin yapım süresi yer tesliminden itibaren 360 takvim günü olarak belirlendi.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şubat ayında ziyaret ettiği Salda Gölü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Salda Gölü masmavi turkuaz suyuyla, bembeyaz kumsalıyla dünyada eşine nadir rastlanan bir bölge. Biz burayı Cumhurbaşkanlığımızın açıkladığı manifesto çerçevesinde çevreyi korumak adına, şehirlerimizi korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceğiz. Bu ilan çerçevesinde, bulunduğumuz yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda Salda Millet Bahçesi yapacağız. Bu da bir ilk olacak. Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde buraya gelen turistlerimiz, yapacağımız otoparkta araçlarını park edecek. Geliş gidiş yollarını daha iyi şartlar altında yapmak suretiyle bu bölgeye gelen vatandaşımızın bungalov evlerde, kafeteryalarda dinlenmesi, yürüyüş yollarında, gezinti alanlarında gezmesini sağlayacak birçok proje ve düzenlemeyi de bu proje kapsamında yapmış olacağız."

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