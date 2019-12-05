Megan Rapinoe'den yıldızlara anlamlı çağrı

Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Takımı'nın yıldızı Megan Rapinoe, yıldız isimlere çağrıda bulunarak politik ve sosyal konularda da görüş bildirmelerini istedi.

Kadın hakları başta olmak üzere sosyal konulardaki açıklamalarıyla dikkat çeken ve Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi partilerin bünyelerinde olmasını istediği ABD Kadın Milli Takımının yıldızı Megan Rapinoe, ünlü erkek futbolculara çağrıda bulundu.

France Football dergisinin Yılın Kadın Futbolcusu seçtiği Rapinoe, Pazartesi günkü ödül töreniyle ilgili dergiye röportaj verdi; futbol sahalarındaki ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı ve ayrımcılığa dikkat çekti.

''Messi veya Ronaldo'yu dünya futbol tarihinden kim siler?"

Bunun için önde gelen yıldızları seçen Rapinoe, "Cristiano, Lionel, Zalatan, -bana yardım edin-" diye bağırmak istiyorum. Bu büyük yıldızlar, futbolda bir çok soruna rağmen herhangi bir harekette bulunmuyorlar. Her şeylerini kaybetmekten mi korkuyorlar. Buna inanıyorlar, ancak bu doğru değil. Irkçılık veya cinsiyet ayrımcılığı konularında açıklama yapmalarından dolayı Messi veya Ronaldo'yu dünya futbol tarihinden kim siler?" diye konuştu.

Dünya Profesyonel Futbolcular Derneği'nin (FIFPRO) 2019'un 11'ine seçtiği, FIFA'nın ise eylül ayında Yılın Futbolcusu ödülünü verdiği Rapinoe, Ballon D'Or ile 2019'u en iyi üç ödülle kapattı. 34 yaşındaki kanat oyuncusu son ödülünün oynadığı futbolun ve eylemciliğine verildiğini vurguladı.

"Bir tarafta ben iyi bir oyuncuyum" diyen Rapinoe, "Saha dışındaki toplumun problemlerine çözümler bulma yolundaki eylemlerimi insanlar destekliyor. Bu fikir diğer insanları daha yüksek sesle konuşmaları konusunda cesaretlendiriyor. Bu iki konuda yeteneğim olduğu için şanslıyım. Korkum yok, ne istersem onu söylüyorum. Konferanslara, toplantılara gitmek beni boğuyor; ancak bu dünyada bazı şeylerin gelişmesi için ön sıralarda olmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.