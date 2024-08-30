MediaMarkt'ın "Okula Dönüş" kampanyası kapsamında 30 Ağustos-1 Eylül arasında birçok kategoriden ürün tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt'ın Okula Dönüş Kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında 30 Ağustos-1 Eylül arasında tabletlerden laptop sırt çantalarına, oyuncu koltuklarından taşınabilir şarj cihazlarına birçok ürün tüketicilere sunuluyor.

Kampanya kapsamında; "Huawei Matepad SE 11 6/128 GB tablet" 5 bin 799 lira, "Caselogic CA.VNB217 15-17 inç laptop sırt çantası" 1549 lira "Steelseries Aerox 3 Wireless Snow Gaming Mouse" 2 bin 899 lira, "Samsung EB-P4520X 20.000 mAh taşınabilir şarj cihazı" 1899 lira, "Rampage KL-R16 Drape üst seviye terletmez kumaş gaming oyuncu koltuğu" 7 bin 500 liradan satışa sunulacak.

Okula Dönüş kampanyası 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında MediaMarkt'ın Türkiye genelindeki 100 mağazasında ve çevrim içi alışveriş sitesinde geçerli olacak.