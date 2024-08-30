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Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Sokak röportajı sonrası tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi.

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NTV'de yer alan habere göre sokak röportajında verdiği bir demeçle ilgili 18 Ağustos'ta tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Dilruba Kayserilioğlu İzmir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamalarıyla yargılanan Dilruba'nın tutukluluğuna itiraz edilmişti.

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