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Emine Erdoğan: 30 Ağustos bize birlik ve beraberliğin gücünü gösteriyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emine Erdoğan: 30 Ağustos bize birlik ve beraberliğin gücünü gösteriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "30 Ağustos, tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olarak, bize birlik ve beraberliğin gücünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olarak, bize birlik ve beraberliğin gücünü gösteriyor. Şanlı zaferin yıl dönümünde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, barış ve kardeşlik rüzgarlarının hiç eksik olmamasını diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum."

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