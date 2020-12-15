MB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

SURİYE'de Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 4 terörist, komandoların müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

Kahraman komandolar, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimini önledi.

4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.