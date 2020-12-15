Türkiye ve Azerbaycan'dan Nahçıvan için tarihi imza

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalayacak.

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Anlaşma ile Türkiye’nin Iğdır ilinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne doğal gaz tedariki sağlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti, bu alandaki iş birliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt etti. Projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR yetkili kılındı.

Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Projesinin hayata geçirilmesi, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin derinleştirilip geliştirilmesinde önemli rol oynayacak.

Nahçıvan yaklaşık 500 bin civarında bir nüfusa sahip ve yıllık doğal gaz tüketimi yarım milyar metreküp.

Karabağ işgali sonrası Nahçıvan doğal gaz boru hattı işlevsiz kalmıştı

Karabağ’ın işgalinden sonra Azerbaycan’dan Nahçıvan’a ulaşan doğal gaz boru hattı işlevsiz hale geldi ve Nahçıvan’a İran üzerinden doğal gaz iletildi.

Nahçıvan ekonomisi canlanacak

Karabağ’ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan’ın da kesintisiz doğal gaz arzına ulaşması için Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov bir mutabakat zaptı imzalayacak.

Bu projeyle Nahçıvan ekonomisi tekrar canlandırılıcak. Iğdır’dan Nahçıvan’a ulaşacak doğal gaz hattı ile taşınacak gaz bölgenin bugünkü ihtiyacının tamamını karşılayabilecek.

Yeni bir hat kurulacak

Bu proje ile Bakü Tiflis Ceyhan, Bakü Tiflis Erzurum, TANAP doğal gaz hatlarından sonra Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni bir hat kurulacak.

İki ülke arasında enerji nakil hatları, özel sektör tarafından bir noktaya yapılan en büyük yatırım olan Socar’ın STAR rafinerisi ve TPAO’nun Azerbaycan yatırımları sonrası derin anlamlı bir proje daha ortaya çıkıyor.

Kardeşlik mesajı

Nahçıvan doğal gaz boru hattı dünyaya verilen Türkiye Azerbaycan kardeşlik mesajı açısından da önem taşıyor.

Proje Karabağ zaferi ardından bölgede istikrar adına atılan önemli bir adım olarak değerlendirebilir.