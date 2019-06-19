Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İtalyan golcü Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemin yer alan ve anlaşmanın sağlandığına dair haberler yapılan Mario Balotelli'nin İtalya Serie A ekiplerinden Parma'ya imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

30 Haziran'da serbest kalacak Balotelli ve Parma yetkililerinin Pazartesi günü bir toplantı yaptığı ve prensip anlaşması sağlandı.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan golcü Parma ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşmede opsiyon maddesi de bulunacak.