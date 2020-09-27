BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
HABER /  SPOR

Los Angeles Lakers NBA finaline yükseldi LeBron James yıldızlaştı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets'ı 117-107 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 4-1 kazanarak finale yükseldi.

Abone ol

NBA play-offlarına Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin 5. maçıyla devam edildi.

LeBron James'in 38 sayı, 16 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak yıldızlaştığı maçta Nuggets'ı 117-107 mağlup eden Lakers, seriyi 4-1 kazandı ve Batı Konferansı şampiyonu olarak 10 yıl aranın ardından NBA finaline yükseldi.

Kariyerinde 10. kez NBA finalinde mücadele edecek olan LeBron James, en çok final oynayan oyuncular listesinde Kareem Abdul-Jabbar ile beraber 3. sırayı paylaştı.

Lakers'ta Anthony Davis 27, Danny Green ve Alex Caruso ise 11'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nuggets'ta Jerami Grant'ın 20 sayı, 9 ribaunt ve Nikola Jokic'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-offlarına yarın TSİ 02.30'da Miami Heat ile Boston Celtics (3-2) arasındaki Doğu Konferansı final serisi 6. maçıyla devam edilecek.

NBA
SON DAKİKA HABERLERİ
Tanık öğrenciler doğruladı! Ege Üniversitesi'nde profesöre taciz suçlaması
CHP'den şok iddia! 5 büyükşehirde koronadan ölenlerin sayısı tüm Türkiye için açıklanan rakamdan fazla!
Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem kenti terk et
Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı
Tekirdağ'da yaşandı! Yediği yemekten insan parmağı çıktı: Psikolojim bozuldu
ÖNCEKİ HABERLER
Görme engelliden nafaka için 'nikah tuzağı' iddiası
Mustafa Canlı kimdir kaç yaşında Mustafa Canlı hayatı
Sergen Yalçın sevgilisi kim Aslı Turanlı yaşı kaç?
Edirne'de konut kira artışı yüzde 110 oldu 1000 liraya kiralık ev için duaya çıkılıyor
Korona aşısında son aşamaya gelindi! Bakan Mustafa Varank açıkladı
MHRS randevu alma ekranı TC ile kayıt olma
Yorumlar