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Löküz ne demek? Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu gaz lambası yerine löküz yaktı borcu kaç lira?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturasını 3 ay ödemeyince elektriği kesildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu elektrikleri kesilince evlerini löküz ile aydınlattılar. Bir hafta boyunca Kılıçdaroğlu ve eşi löküz kullanacak. Peki löküz ne demek?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz şubat ayında art arda gelen elektrik zamlarını protesto etmek amacıyla faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Dediğini de yapan Kemal Kılıçdaroğlu 3 ay boyunca elektrik faturasını ödemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği 21 Nisan 2022 tarihi itibariyle kesildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar elektrik borcu olduğu da ortaya çıktı. 3 aylık elektrik faturasının 1030 lira olduğu öğrenildi. 

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu 1 hafta boyunca elektriklerini açtırmayacaklar. Evlerinde bu 1 hafta boyunca löküz ile aydınlanacaklar. Peki löküz nedir? 

Anadolu'da löküz diye tabir edilen aydınlatma aracı 'lüks aydınlatma' kelimesinden gelmektedir. Gaz lambalarının kullanıldığı dönemde varlıklı olanların evlerinde piknik tüpüne bağlanan bu aydınlatma kullanılırdı. Buradan hareketle Anadolu'da lüks anlamına gelen löküz ifadesi bu aydınlatma için kullanılmaktadır. Sözlük anlamı olarak da löküz kelimesi lüks aydınlatma olarak sözlükte geçmektedir. 

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