Koronavirüs kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gerçekleşen toplantının ardından ortak basın açıklaması yapıyor.



Sağlık Bakanı Koca koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini aktarıyor. Koca'nın açıklamaları şöyle; Söyleyeceklerim özellikle siz basın mensuplarına yönelik olacak. Sürecin önemli adımıdır. Dün ilk kez basın toplantısını gece saatlerinde yaptık. Bu örneği az bir durumdur. Küresel bir nitelik kazanan koronavirüs olayınd 90-91 günlük süreç boyunca güvenilir bilgi kalma olma sorumluluğun bize yüklediği bir görevdi. Hayatın insan dışında kalan maddi tarafları adeta ikinci plana konmuştur. Sizlerle bu şekilde başka buluşmalarımız olması kuvvetle muhtemeldir. Bundan sonraki her buluşma, bilgi paylaşımı dün gece ve önceki süreçten farklı olmayacaktır. Biliyorsunuz koranavirüse karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin, yorumların bilgi çıkarımlarıyla karıştırıldığı bir ortamdayız. Sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiyi yaygınlık kazandırmak gibi bir sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum. Sorun küresel, mücadelemiz ulusaldır. Bildiğiniz üzere Çarşamba olduğu gibi geçen hafta benzer şekilde bugün de Bilim Kurulu toplantımızı yaptık. Bu toplantılarımızın ve Bilim Kurulumuzla aldığımız kararların sürecin yönetimine katkısı iyi bilinmektedir. Sorunu siyasal bir içelikle ele almadık, bilimsel bir yöntemle ilerledik.



Etik olarak tek kriterimiz insan sağlığı oldu. Ülkemizde pozitif vaka çıkmasından sonra bu tutum üst düzeye çıkacaktır. AB ile kaygılarımız doğrulandı, bunu bekliyorduk. Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir. Risk ciddirir. Ne Avrupa ne dünyayla ilişkileri kesmek mümkün değildir. Bunlardan biri turizm diğeri ticarettir. Turizm ve ticaretten sorumlu saygıdeğer bakanlarımız bugün Bilim Kurulu toplantımızda bizlerle birlikteydi. Ticaret Bakanlığımız özellikle bu süreçte maske ve tulum gibi ekipmanların giderek fiyatlarının yükselişi ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'nın ön iznine tabi olması kararı alınmıştı. Sayın Bakanım birazdan bu konuyu detaylı anlatmış olacak. Özellikle vatandaşımızın ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve üreticilerimizin piyasada vatandaşımızın kolay alabilir olduğu doygunluğa ulaşmadan ihracat izninin verilmeyeceğini tüm üreticilerimize hatırlatmak istiyoruz.Fuar, toplantı ve organizasyonlarla ilgili birtakım yaklaşımlar oldu. Turizm Bakanlığımız da kültür ve sanat organizasyonlarının bundan sonraki durumuyla bir yaklaşım oldu. Sezon açılışı yapılmamış otellerin durumu ile ilgili yaklaşım sergiledi. Her iki bakan arkadaşım bu konuyla ilgili detaylı bilgi aktarmış olacaklar. Dün bir pozitif vakayla karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı yeni düzene sokmaktır. Ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirler basittir. Koronavirüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir