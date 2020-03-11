Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi

Fashion TV Türkiye temsilcisi Enis Onat'ın düzenlediği "Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey" final yarışmasında ülkemizin en güzel genç kızı ve genç erkeği seçildi. Yarışmanın jürisi Türkiye'yi Fashion TV'nin uluslararası "Miss Fashion TV World" yarışmasında temsil edecek olan güzeli seçmekte hayli zorlandı. Gecenin finalinde Elif Yılmaz "Miss Fashion TV 2020 Turkey", Mert Özcan ise "Mr Fashion TV 2020 Turkey" ünvanı ile taç giydiler. Gecenin başında Suriye'de şehit olan askerlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu da yapıldı.

KIRK GENÇ PODYUMDA TER DÖKTÜ

Yaklaşık bin kişinin başvuru yaptığı adaylar arasından seçilen yirmi erkek yirmi kadın yarışmacı "Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey" yarışmasında birinci olabilmek için ter döktüler. Bir haftalık kampın ardından önceki gece lüks bir otelde yapılan final gecesinde otuz kişilik jüri önüne çıkan kırk genç podyumda modellik yeteneklerini sergileyerek güzellikleri ile jüriye etkilemeye çalıştılar. Sunuculuklarını Özge Ulusoy ile Saruhan Hünel'in yaptığı yarışmanın jüri üyeleri arasında Fatih Ürek, Emre Karayel, Mert Altınışık, modacı Cihan Nacar, modacı Ferruh Karakaşlı, tasarımcı Emel Yıldırım, Tümay Özokur, saç uzmanı Victoria İshkhanova'nın da bulunduğu, sanat yönetmenliğini ve koreografisini Ferhan Aral'ın yaptığı final gecesinde çeşitli moda tasarımcılarının defileleri yapıldı.

MELTEM YAMAN VE FATİH ÜREK ŞARKI SÖYLEDİ

Okçu Triko, Bilgin's Luxury Deri, Pınar Bent Gelinlik, Ferruh Karakaşlı Skyfall defilesi, Cihan Nacar mayo defileleri ilgi ile izlendi. Gökcan Sanlıman ve Meltem Yaman'nın mini konser verdikleri gecede Fatih Ürek'te iki şarkı ile yarışmacılara moral verdi.YARIŞMACININ BİRİNCİLERİ BELLİ OLDUGecenin finalinde Elif Yılmaz "Miss Fashion TV 2020 Turkey", Mert Özcan ise "Mr Fashion TV 2020 Turkey" unvanı ile taç giydiler. Güzel seçilen gençlere taçları oyuncu Emre Karayel ve Emel Yıldırım tarafından takıldı. Elif Yılmaz ülkemizi Kıbrıs'ta Girne Rocks Hotel'da düzenlenecek olan "Miss Fashion TV World 2020" uluslararası yarışmasında temsil edecek.