Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde Kılıçdaroğlu'nun olay videosunu izletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın hedefinde Esad rejiminin Türk askerlerini koruduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu vardı.

Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaparken 17 askerimiz İdlib'de şehit olmuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 27 Şubat'ta bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada gözlem noktalarının gereksiz olduğunu söylemiş ve "İdlib'de niye bulunuyoruz? Gözlem noktalarının 7'si bildiğim kadarıyla Esad'ın askerlerinin aldığı bölgede ve onların korumasında. Bir anlamda Esad'ın askerleri bizim askerlerimizi koruyor." ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamayı yaptığı güne kadar İdlib'de Esad askerlerinin saldırıları sonucu şubat ayında 17 şehit askerimiz şehit olmuştu. Yine Kılıçdaroğlu'nun bu canlı yayını sırasında 33 askerimizin şehit olduğu saldırı gerçekleşmişti.

Bay Kemal kaç tane gözlem noktası olduğunu dahi bilmiyor

Kılıçdaroğlu'nun idlib'deki gözlem noktalarının sayısını bilmediğini söyleyerek gözlem noktalarının bulunduğu İdlib haritasının görselini paylaştı.

Eğer arzu edersen seni de oraya gönderebiliriz

"Dersini bir çalış ya. Burada kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberin yok" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi ben sizlere buradaki gözlem kulelerini izleteceğim. 12 gözlem noktasında biz çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bay Kemal bunu da öğren. Eğer arzu edersen seni de oraya gönderebiliriz. Ama gidemez. Bakınız şu anda yapmış olduğumuz anlaşmanın son Moskova seyahatinde; içeriğinden de bunun haberi yok, takip etmiyor. Çünkü bunun akıl hocaları maalesef çok çok farklı. Tel Rıfat’taki teröristleri de bulduğumuz yerde etkisiz hale getirerek ülkemize yönelik tehditleri bertaraf ediyoruz.

Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri koruyormuş

Ne diyor Bay Kemal? Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri koruyormuş. Eline diline dursun. Ne Suriye askeri ya. Suriye askeri kendini korumaktan aciz. Türk askeri, bu milletin evlatları hiçbir zaman zalim Esed'in korumasına muhtaç değildir, bunu böyle bil Bay Kemal. Bugüne kadar El Bab’da, Cerablus’ta, Afrin’de nasıl dimdik durduysak, ardından en son İdlib’de nasıl dimdik durduysak bundan sonra da aynı şekilde dimdik durmaya devam edeceğiz.