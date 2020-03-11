Arda Turan'dan yeni açıklama: Hatalarım oldu ama bitmedim

Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından olan ve birçok kupa kazanan milli oyuncu Arda Turan, devre arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşmesinden gelecek hedeflerine, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'dan ailesine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"Barcelona'da da buna benzer bir dönem olmuştu"

Halen futbolcusu olduğu Barcelona'da da benzer durumla karşılaştığını belirten Arda Turan, "Aslında Barcelona'da da buna benzer bir dönem olmuştu. O yüzden bu duruma tecrübeliyim. Şimdi tabii oğlum var, artık eşim ikinci çocuğumuza hamile, o yüzden, onlarla vakit geçiriyorum, spor yapıyorum ve biraz kafa dinliyorum. Gelecekte neler yapabileceğimi düşünüyorum. O yüzden bazen sizin için kötü gibi gözüken şeyler hayırlı olabiliyor, ben öyle hissediyorum bu anları. Bu anlar çok keyifli. Hamza'nın mutfaktan sesleri geliyor. Kendimi iyi hissediyorum açıkçası. Ailemle daha çok vakit geçiyorum, futbol izliyorum, futbolu kendi kafamda tartışıyorum. Daha fazla nasıl geliştirilebilir oyun, daha güzel nasıl olabilir diye düşünüyorum. O benim için bir avantaj oluyor. Zaman keyifli geçiyor" dedi.

"Galatasaraylı olacağını tahmin ediyorum"

Oğlu Hamza Arda'nın da futbola merakı olduğunu söyleyen Turan, "Hamza'nın zaten ben Başakşehir'de oynarken de bir hediyesi vardı; Galatasaray topu. Böyle bir fotoğraf da vardı, onu hiçbir bir yere koymadı. Annesi Hamza'ya 'Cimbom' demeyi öğretmiş. Tabii ki Galatasaraylı olmasını istiyorum, Galatasaraylı da olacaktır diye düşünüyorum. Fazla bir seçenek bırakmayacağım ona. Zaten kendi de görünce Galatasaraylı olacağını tahmin ediyorum. İlgisi de var futbola. Bahçede topu olduğunda ayağıyla oynatmaya çalışıyoruz. Bir gol oyunumuz var, beraber topa vuruyoruz, sonra beraber alkışlıyoruz ve bravo diye bağırıyoruz. Daha tabii çok küçük, 15 aylık ama en azından topa yavaş yavaş ayakla vurmaya başladı" şeklinde konuştu.

"Asil Aslan olacak ismi"

Yaklaşık 4 ay sonra 2'nci çocuklarını kucaklarına alacaklarını anlatan Turan, "Allah'ın hikmeti, bizim böyle bir düşüncemiz yok. Bazen işte sosyal medyada bazı şeyler çıkıyor işte çeşitli çeşitli, saçma saçma şeyler. Eşimin hiç ağzımdan çıkmayan şeyler. Allah hayırlısını versin, sağlıklı evlat versin. İkinci çocuğumuz inşallah sağlıkla doğar. Sonrası kısmet nasip. Asil Aslan olacak ismi. İsmini eşim koydu. Hamza Arda'nın Hamza ismini koydum. Hiçbir zaman oğlumun adı Arda olsun istemedim ama eşim böyle bir şey tercih etti. İkinci çocuğumuzun ismini tamamen eşim koydu, öyle olmasını istedi. Açıkçası Aslan olması da hoşuma gitti. Asil de Arapça bir isim zaten. Benim de hoşuma gitti. Yani sonuç olarak Asil de ileride bu ismi duyduğunda, Galatasaraylı olduğunda bunu mutlaka sevecek. Yüzde 100 benim çocuklarım, ailem ve çevrem mutlaka Galatasaraylı olacaktır" diye konuştu.