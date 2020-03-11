Hakan: Muhafız'da Çağatay Ulusoy Harun'a dönüşüyor! Makyajı tam 2.5 saat sürdü

Hakan Muhafız dizisinin son sezonunda Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Hakan karakteri Harun’a dönüşüyor. Son olarak Hakan'ın Harun'a dönüşme yolculuğu ve yapılan başarılı makyaj, ekibin de röportajları eşliğinde seyirciye aktarıldı. Özel bir teknik kullanılarak ilk muhafız Harun'a dönüşen Ulusoy'un makyajı için tam 2.5 saat harcandı.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Saç ve makyaj için üç kişinin, kostüm hazırlığı için ise iki kişinin görev aldığı hazırlık, 3 saatin üzerinde bir sürede tamamlandı. Sürecin sonunda da Ulusoy, 4 kilo ağırlığında bir kostümle performansını sergilemek için kameraların karşısına geçti.

Öte yandan Hakan Muhafız, Netflix'te 3 sezonuyla yer alıyor. 10 bölümden oluşan ilk sezondan sonra, 8 bölümlük ikinci sezon ve 7 bölümlük 3. sezon platformda yayınlandı.